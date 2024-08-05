В Клину проходит межрегиональная Вахта Памяти

Ежегодной экспедиции, организованной Клинской районной общественной организацией поисковый отряд «Подвиг», в этом году исполняется 20 лет. Лагерь «Межрегиональной Вахты Памяти» установили на местах боев уральских дивизий в районе деревни Зубово г/о Клин.

Традиционно в «Вахте Памяти» участвует сводный отряд АСПО «Возвращение» Свердловской области, в составе которого поисковики поискового отряда «Пламя» и «Ровесник» из г. Верхняя Пышма. Кто-то был здесь в прошлом году, много и тех, кто приехал на Вахту впервые. Ребята живут в разбитом ими самостоятельно полевом лагере. Спят в палатках, еду готовят на костре.

Ребята продолжают поисковые работы рядом с траншеями прошлого года. Уже обнаружены останки 5 воинов. Планируется фиксация раскопа и эксгумация останков для выяснения личности погибших (по возможности) и их последующего захоронения в братских могилах воинов Великой Отечественной войны.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.