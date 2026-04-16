В Клину предприятие «Чистый город» проводит более 80 работ в неделю

В городском округе Клин продолжается системная работа по наведению порядка на улицах, во дворах, парках и скверах. Значительную часть мероприятий по содержанию общественных пространств выполняют сотрудники МАУ «Чистый город». В среднем за неделю бригады предприятия проводят более 80 различных работ, направленных на поддержание чистоты и благоустройства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.