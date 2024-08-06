В Клину появится умная молочная ферма

В Клину планируется восстановить молочную ферму, на которой будут содержаться 400 голов крупного и мелкого рогатого скота. Также будет создана собственная кормовая база, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Проект будет реализовывать крестьянское фермерское хозяйство «Сияние» на площади 2,5 га. Ферма будет работать как «умная экоферма», где будут производиться молочные продукты, органическое мясо, овощи и злаки.

Главная цель проекта — обеспечить население качественными и безопасными продуктами молочного производства. На первом этапе планируется закупить 50 племенных дойных коров, а затем увеличить поголовье до 400.

Инвестиции в проект составят около 13 миллионов рублей. Создание фермы позволит производить 216 тысяч литров молока и 4,7 тысячи килограммов мяса в год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.