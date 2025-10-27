В Клину подвели итоги Международного Турнира среди военно-патриотических клубов России и Республики Беларусь

26 октября 2025 года в Клину завершился Международный турнир «Кубок Памяти павших бойцов спецназа и специальных подразделений», посвященный «Дню сил специального назначения России» на приз Главы городского округа Клин. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В течение двух дней 15 команд из разных регионов России и Республики Беларусь показывали высокий уровень подготовки, проявляя взаимовыручку и товарищество.

25 октября курсанты военно-патриотических клубов соревновались в дисциплинах: ФИЗО, сборка и разборка АК и ПМ, стрельба, метание ножей, полоса препятствий, веревочная переправа, лазертаг и творческий конкурс.

26 октября состоялся марш-бросок на 12 километров по пересеченной местности, под дождем, в ходе которого ребята также проходили испытания.

И вот результаты соревнований.

1 место завоевала команда «Васильковые береты» (Москва), 2-е место у команды «Прометей» (Москва), 3-е место завоевала команда «Северная Гвардия-2» (Клин).

Победители получили главный трофей — большой переходящий кубок с гравировкой названия команды. Призеры были награждены грамотами, медалями и ценными подарками от партнеров турнира, включая тактические рюкзаки, перчатки, балаклавы и другое специализированное снаряжение.

Глава городского округа Клин Инна Федотова поздравила всех участников соревнований и пригласила всех на турнир будущего года.

