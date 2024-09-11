В Подмосковье по инвестпроекту появится ферма на 800 коров

Главгосстройнадзором Московской области выдано разрешение на строительство животноводческой фермы на 800 коров в районе деревни Болдыриха городского округа Клин. На объекте приступили к работам подготовительного периода, сообщает пресс-служба ведомства.

Заказчиком проекта является молочно-товарная ферма «Елгозино». Строительство будет осуществляться по проектной документации, разработанной научно-техническим центром «Ферммаш», который специализируется на проектировании сельскохозяйственных объектов. В реализацию проекта инвестируют порядка миллиарда рублей.

Проектная мощность новой фермы составит 730 тонн сырого молока в месяц, а в год — порядка 9 тысяч тонн. В дополнение к молочной продукции здесь будут производить мясо: технологически выбракованные коровы — до 150 тонн живого веса в год, бычки — до 55 тонн живого веса в год и нетели — до 204 голов в год.

Завершить строительство 14-ти объектов в составе новой фермы планируют в третьем квартале 2026 года. С вводом объекта в эксплуатацию для жителей Болдырихи появятся 30 новых рабочих мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.