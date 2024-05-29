В Клину планируют обработать 4,6 тыс га земель в рамках борьбы с борщевиком

Работа по борьбе с борщевиком Сосновского в Клину активно ведется уже 4 года. В этом сезоне специалисты планируют обработать 4,6 тыс. га муниципальных земель.

С приходом тепла борщевик Сосновского пошел в рост. Единичные всходы являются обычным делом и для обработанных ранее территорий. Семена зловредного сорняка могут пролежать в земле до 8 лет, а растение по соседству дорасти до цветения.

«Работы проводятся в четыре этапа. На первом, в апреле, подрядная организация удаляет прошлогодние растения и обозначает контуры. Сейчас началась вторая, активная фаза. С помощью ранцев или с привлечением трактора контуры обрабатывают гербицидом «Магнум», разрешенным для использования в населенных пунктах», — рассказала заместитель начальника муниципального контроля и перспективного развития городского округа Клин Светлана Потапова.

Спецзащита помогает рабочим уберечься от ожогов. Если сок растения попадет на кожу, да еще и в солнечную погоду, повреждения могут быть очень серьезным.

С начала мая бригады подрядчика уже обработали 720 гектаров земель. В графике — муниципальные контуры. Но жители могут сообщать по телефону горячей линии о борщевике на любом участке. Собственника определят сотрудники отдела сельскохозяйственного развития. Если территория частная, то владельца заставят действовать или оштрафуют.

Запускать частные сельхозугодия финансово невыгодно и по другой причине. Сейчас на такие земли действует налоговая ставка 0,3%. Фискальные органы могут ее повысить, если на участке растет борщевик.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что борщевик — вредная культура. По борьбе с этим растением существует определенный протокол.

По словам главы Подмосковья, сорняк трижды вытравливают химикатами.