В Клину парк «Времена года» стал центром Майданова

Парк «Времена года», заложенный 12 сентября 2015 года в микрорайоне Майданово в Клину, превратился из заброшенной территории в современное общественное пространство на берегу реки Сестры, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Парк площадью 1,5 гектара появился на месте заросшего бурьяном участка. В день закладки здесь высадили 176 деревьев и кустарников — липы, рябины, клены, акации, боярышники, березы и сосны. Перед началом работ территорию очистили, подготовили почву и разметили места для посадки.

В акции приняли участие около 500 человек: жители разного возраста, сотрудники предприятий и представители администрации.

«Очень приятно преображать свой город, создавать новые парки на заброшенных территориях. Породы деревьев подбирали так, чтобы парк смотрелся красиво во все времена года. Спустя много лет мы не узнаем этот, некогда заброшенный участок», — пояснил директор компании «Городское хозяйство» Алексей Мещаринов.

Сегодня «Времена года» — живописная зона отдыха. Здесь гуляют, занимаются спортом, для владельцев собак оборудована специальная площадка.

«Территория на берегу реки Сестры десятилетиями пребывала в запустении. В 2015 году мы вернули это место городу и открыли берег для жителей. Сегодня парк формирует идентичность микрорайона», — отметила жительница округа Марина Юрьевна Тришкина.

Всего за время проведения подобных акций в них приняли участие почти 30 тыс. жителей округа. На 900 территориях Клина высадили более 7 тыс. деревьев и около 20 тыс. декоративных кустарников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.