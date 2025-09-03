В Клину открылся новый концертный сезон

2 сентября в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского в Клину открыли новый концертный сезон. В исполнении Государственного академического симфонического оркестра России им. Е. Светланова прозвучали произведения Рахманинова: «Юношеская симфония» и Концерт для фортепиано с оркестром № 1, а также Симфония № 5 П. И. Чайковского. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Государственный академическтй симфонический оркестр России им. Е. Светланова — один из старейших симфонических коллективов страны. За дирижерским пультом в этот день стоял лауреат Премии Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры Иван Никифорчин. Сольную партию на фортепиано исполнил Филипп Руденко.

Впереди зрителей ждет немало музыкальных открытий:

7 сентября выступит Шанхайский филармонический оркестр.

13 сентября на сцену Музея-заповедника выйдет Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского.

27 сентября к празднику музыки в Клину присоединится Государственная академическая симфоническая капелла России.

Концертная программа расписана до конца октября.

Одно из самых ожидаемых событий — концерт оперного певца Ильдара Абдразакова, который состоится уже 20 сентября.

На открытии концертного сезона побывала врип главы округа Клин Инна Федотова, она пожелала коллективу дома-музея и его директору Игорю Петровичу Корнилову успехов, вдохновения, новых идей и благодарных, восхищенных зрителей!

«В целом сезон 2025/2026 годов очень разноплановый. Это и концерты симфонических оркестров, и сольные концерты выдающихся исполнителей, молодых и авторитетных, опытных исполнителей. Будут концерты оперных исполнителей ведущих театров страны. И конечно балет», — сказал директор государственного мемориального музыкального иудкя-заповедника П. И. Чайковского в Клину Игорь Корнилов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.