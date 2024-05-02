В Клину открылось новое кафе

В городском округе Клин открылось новое кафе «Туто Тесто» на улице Чайковского, где каждый посетитель может насладиться грузинской кухней с нотками Италии, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

«При открытии предприятия общественного питания муниципалитет приобретает новые рабочие места, соответственно и налоговые поступления. Создается комфортная среда для жителей городского округа. Развивается инфраструктура. В большинстве случаев, при правильной организации (продвижении, заинтересованности или вовлеченности) — интересные проекты становятся объектами гастрономического туризма, куда съезжаются жители и гости региона», — сказал заместитель председателя правительства Московской области, министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Семейная атмосфера и внимательный сервис делают место идеальным как для семейных ужинов, так и для неспешных встреч с друзьями.

Кафе располагает просторным залом площадью 200 кв. метров и вмещает 75 посадочных мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона.

«В отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — сказал Воробьев.