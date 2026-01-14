В Клину открыли пункт приема елок для переработки после праздников

В Клину с 12 января начала работу площадка для сбора новогодних елок в рамках областного экопроекта «Сдай елку на переработку». Акция продлится до 8 февраля, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Площадка для приема новогодних деревьев открылась на территории пункта сбора вторсырья «Мегабак», который уже несколько лет работает в Клину. Здесь установлен специальный контейнер для сбора хвойных деревьев после праздников.

Собранные елки будут переработаны: часть пойдет на щепу, а часть передадут в местные хозяйства для кормления животных, таких как бобры. Об этом сообщил заместитель директора коммунальной организации «Чистый город» Григорий Рыжичкин.

Экологическая акция продлится до 8 февраля. Жителям, которые не могут самостоятельно привезти дерево в «Мегабак», рекомендуется не выбрасывать елку в мусорный контейнер, а оставить ее рядом, чтобы коммунальные службы могли забрать дерево для переработки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.