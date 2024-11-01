сегодня в 17:21

В Клину открыли новую локацию для детей и молодежи

В пятом микрорайоне Клина модернизировали спортивную и детскую площадки. Теперь на большой дворовой территории у д. 62 по улице Чайковского стало еще больше благоустроенного места места для подвижных и спортивных игр, общения со сверстниками и хорошего отдыха на свежем воздухе, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Глава городского округа Клин Алена Сокольская рассказала ребятам на открытии площадки, что работы по ее обустройству были проведены по программе губернатора, после чего ребята хором поблагодарили Андрея Воробьева за эту красивое место детского отдыха.

А депутат совета депутатов городского округа Клин (фракция «Единая Россия») Виктор Григорьев, прославленный тренер по шорт-треку, также принявший участие в мероприятии, пригласил ребят записываться в спортивные секции Ледового дворца.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.