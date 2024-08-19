В Клину открыли Купеческий сквер ко Дню города

707-й день города в Клину еще через неделю. А округ и горожане уже начинают получать весомые подарки — с красивой историей и большим будущим. В преддверие Дня города в Клину открылся долгожданный объект благоустройства — сквер Купеческий. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Он расположен в центре города на улице Ленина. До революции она носила название Купеческая. Тут стояли особняки зажиточных купцов, трактиры, первый в городе синематограф. Улица видная, красивая, знаковая для города. Так что название для будущего сквера пришло из глубины веков, как дань истории города и его традициям.

Сквер Купеческий в понедельник в торжественной обстановке открыла глава городского округа Клин Алена Сокольская. Ей помогали с этим юные земляки из Курской области, проживающие сейчас по приглашению губернатора области А. Ю. Воробьева в клинском муниципальном лагере «Горизонт».

Глава округа рассказала ребятам, что новый сквер в Клину появился в рамках нацпроекта президента по формированию комфортной городской среды и благодаря помощи губернатора, который лично сопровождал передачу муниципалитету этого участка земли для его использования в целях развития округа.

«Открытие сквера — это победа. Победа разума, здравого смысла, законности над темными схемами, которые, к сожалению, имели место в истории нашего округа в 90-е годы. А еще это очередной шаг в будущее. И этот проект будет иметь продолжение — вторая часть сквера тоже будет благоустроена. Все, за что мы беремся, во что вкладываем душу и сердце — обязательно получается», — сказала Алена Сокольская.

Она напомнила, что во второй очереди благоустройства сквера запланировано строительства спортивного ядра для сторонников ЗОЖ — со скалодромом, батутами и уличными тренажерами. В планах также продолжить и закольцевать велопешеходный маршрут «Клин Звучит», который пройдет здесь в створе федерального туристического маршрута «Государева дорога».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.