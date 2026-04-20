В Клину около 250 жителей написали «Тотальный диктант»

Акция «Тотальный диктант» прошла 18 апреля на 12 площадках городского округа Клин. В юбилейной, 23-й по счету, акции приняли участие около 250 жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Тотальный диктант» ежегодно объединяет любителей русского языка по всему миру. Для многих клинчан участие в акции стало доброй традицией — возможностью проверить грамотность и провести время с пользой.

В 2026 году текст подготовил писатель Алексей Варламов. Он посвятил его детству Александра Пушкина и атмосфере семьи поэта. В Клину участники писали отрывок «Наперсница волшебной старины» о бабушке Пушкина Марии Алексеевне Ганнибал — одной из первых муз писателя.

«Я уже принимаю участие девятый или десятый раз. Мне интересно проверить свою грамотность, понять, как я правильно пишу. Думаю, что это очень хорошо и всем полезно», — рассказала участница акции Любовь К.

«Люди пришли добровольно, мы никого не принуждали. Основная цель — сохранение традиций и культуры русского языка», — отметила главный библиотекарь организационно-методического отдела Центральной городской библиотеки Ирина Асташина.

«Тотальный диктант» — общественный некоммерческий проект, который напоминает о важности грамотности. В Клину планируют и дальше поддерживать эту традицию.

