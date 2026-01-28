В Клину очистили крышу онкологического стационара от наледи и сосулек

Сотрудники отряда «Клинспас» 28 января провели очистку крыши онкологического отделения Клинской больницы в Высоковске от наледи и сосулек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы по удалению ледяных образований проводились механическим способом. Сотрудник «Клинспаса» поднимался в люльке автовышки и вручную сбивал сосульки ломом. Такой метод обеспечивает оперативную и безопасную очистку кровли.

Старший смены МАУ «Клинспас» Владимир Сабинин отметил, что падающие сосульки могут повредить автомобили и нанести травмы гражданам, а также создают дополнительную нагрузку на кровлю.

В некоторых зданиях из-за проблем с теплоотдачей сосульки образуются быстрее, поэтому специалистам приходится выезжать на такие объекты несколько раз в неделю. Ранее работы были проведены в третьей поликлинике, в ближайшее время планируются выезды в больницу в Зубово и во вторую поликлинику. «Клинспас» обслуживает только социально значимые объекты, а за состояние крыш жилых и коммерческих зданий отвечают собственники, арендаторы или управляющие компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.