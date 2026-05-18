В Клину обустроили пешеходную дорожку в деревне Слобода

Новую пешеходную дорожку проложили в деревне Слобода городского округа Клин по губернаторской программе. Маршрут соединил дом №4 на улице Центральной с автобусной остановкой и магазином, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Пешеходная зона появилась на месте стихийной тропы, по которой жители годами ходили к остановке и за продуктами. Ранее людям приходилось передвигаться по ямам и неровностям.

За годы реализации губернаторской программы в северном территориальном округе Клина благоустроили 12 тротуаров. В 2026 году планируется обустроить еще две дорожки — в деревне Слобода и поселке Решетниково.

«У нас есть тропы, которые десятилетиями нахожены жителями и нуждаются в благоустройстве. По многочисленным обращениям эти маршруты включили в программу и обустроили», — рассказала уполномоченный представитель главы г. о. Клин по северному территориальному округу Юлия Делова.

Всего в 2026 году в Подмосковье планируют обустроить более 650 «народных троп». Свыше 300 из них проложат к школам, детским садам, поликлиникам и другим социальным объектам. Работы пройдут в 56 муниципалитетах региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.