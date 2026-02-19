В Клину обсудили уборку снега и работу «Чистого города»

Встреча со старшими по домам и представителями ассоциации председателей советов МКД прошла 18 февраля в администрации городского округа Клин с участием заместителя главы по вопросам ЖКХ Ольги Эбингер и нового директора МАУ «Чистый город» Дениса Ащеулова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Изначально мероприятие планировалось как знакомство с новым руководителем МАУ «Чистый город», однако прошло в формате круглого стола по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Участники обсудили актуальные проблемы и получили разъяснения по работе коммунальных служб.

Одной из ключевых тем стала уборка снега и распределение зон ответственности. Денис Ащеулов пояснил, что управляющие компании отвечают за расчистку снега и противогололедную обработку входных групп подъездов и тротуаров вдоль фасадов многоквартирных домов. Также в их обязанности входит содержание контейнерных площадок, включая подбор мусора.

Все скверы и парки округа, за исключением пешеходной зоны на улице Чайковского вдоль стадиона, обслуживает дирекция паркового комплекса. Остальные общественные муниципальные территории, в том числе дворовые и межквартальные проезды, находятся в зоне ответственности «Чистого города». Исключение составляют участки, прилегающие к частным объектам торговли и услуг. Кроме того, руководитель учреждения рассказал о планах по его реорганизации.

