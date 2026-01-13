В Клину оборудуют два официальных места для крещенских купаний в ночь на 19 января

В городском округе Клин в ночь на 19 января откроются два официальных места для крещенских купаний: в пруду усадьбы Демьяново при Успенском храме и в искусственной купели между Троицким собором и Воскресенским храмом, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Спасатели уточнили, что при толщине льда не менее 25 сантиметров прорубь для купаний появится и на Холодном пруду в Высоковске. Только эти места признаны официальными и соответствуют всем требованиям безопасности: оборудованы спуски к воде, безопасное дно, санитарные нормы воды, теплые палатки для переодевания, освещение, дежурство спасателей, медиков и полиции, а также парковки.

Спасатели напомнили, что купание в ледяной воде противопоказано людям с хроническими заболеваниями, включая болезни сердца, дыхательной системы и почек. Детям разрешено окунаться только в сопровождении взрослых. Перед погружением рекомендуется разогреть тело. Омовение можно совершить и дома, поскольку в день Крещения вода считается особенной во всех источниках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал обратить внимание на поддержание чистоты и безопасности граждан.

«Как и прежде, на нас ложится ответственность за безопасность и чистоту, и за все, что важно для человека: вода, электричество, транспорт», — сказал Воробьев.