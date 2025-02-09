В Клину на фестивале определили чемпиона по розжигу самовара

В Клину состоялся гастрономический фестиваль «Самоварное настроение». В рамках фестиваля можно было познакомиться с чайными традициями разных стран, попробовать чай самых разных сортов и угощения к нему, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В конкурсной программе выбирали чемпиона по растопке самовара. В соревновании приняли участие 5 семей. У всех участников было одинаковое оборудование и приспособления для розжига — 5-литровый самовар, щепа, газета, спички и еловые шишки. Специальными средствами для розжига — таблетками или мангальными углями и жидкостями пользоваться было нельзя.

Каждая семья использовала свои методы розжига — кто-то начинал с газеты и коры дерева, укладывая их на колосник жарового кувшина, а потом постепенно добавлял все остальное, кто-то сразу укладывал самовар под завязку, поджигал и потом активно нагонял тягу специальной махалкой-веером.

У каждого истопника была своя «группа поддержки». А ведущая праздника рассказывала зрителям, наблюдающими за работой команд, истории самоваров на Руси, про их виды и другие интересные факты.

Победителем соревнования стал Александр Разгуляев. 20 минут 10 секунд ему понадобилось, чтобы растопить и закипятить 5-литровый самовар. Александр — коренной клинчанин, в конкурсе по розжигу самовара принимает участие уже во 2-й раз. Победителя и участников наградила Глава городского округа Клин Алена Дмитриевна Сокольская.

Фестиваль «Самоварное настроение» в Клину проходит в рамках Губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

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