В Клину ликвидировали свалку мебели в поселке Решетниково

Несанкционированную свалку обнаружили среди деревьев и кустов на окраине улицы Парковой в Решетниково. Здесь долгое время складировали бытовые отходы — старую мебель, двери, доски, матрасы, текстиль и разбитый телевизор.

Для ликвидации навалов на место направили бригаду коммунальной организации и специальную технику — лепестковый погрузчик. Перед началом работ четверым сотрудникам пришлось более получаса вручную разбирать завалы.

«Прежде чем начал работать погрузчик, нашей бригаде из четырех человек пришлось более получаса разгребать завалы. Достаточно много здесь скопили отходов несознательные граждане. Вместо того чтобы все нести в контейнер, все сваливали в этом месте. И вот пришло время ликвидировать это безобразие», — рассказал начальник отдела контроля за состоянием благоустройства МАУ «Чистый город» Михаил Цвылев.

В администрации отметили, что после схода снега подобные случаи фиксируют регулярно, чаще всего в малолюдных местах. Сейчас поступают обращения и из других населенных пунктов округа — коммунальные службы планируют поэтапно устранить выявленные навалы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что нужно организовать работу по наказанию ответственных за несанкционированные свалки.

«Я считаю, что очень важно организовать работу по наказанию тех, кто допускает такое безобразие (несанкционированные свалки — ред.). <…> Убирать мусор мы будем, безусловно, но согласитесь, что такие поступки и такие навалы мусора — это что-то несоответствующее духу времени. Я считаю, что тоже важно на это обратить внимание», — сказал Воробьев.