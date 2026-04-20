В Клину летом отдохнут почти 2000 школьников

Почти две трети школьников в возрасте от 7 до 15 лет охватят летней оздоровительной кампанией в городском округе Клин в этом году. Более 2000 детей смогут отдохнуть в пришкольных и загородных лагерях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В летней кампании примут участие свыше 2000 детей, в том числе 158 ребят из семей участников СВО. Для школьников организуют отдых как в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений, так и в загородных оздоровительных центрах. Всего на территории округа откроют 32 площадки, которые будут работать при школах и отдельных учреждениях дополнительного образования.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил проработать вопрос доступности детского отдыха для членов семей участников специальной военной операции на Украине.

«Семья должна понимать, куда она отправит ребенка, с кем она отправит ребенка и за сколько. Если это сколько не по карману, то здесь должны включиться мы и предусмотреть соответствующие льготы и компенсацию. <...> Мы не имеем права разочаровать семьи, чьи отцы сегодня исполняют государственный, служебный, опасный для жизни, связанный с риском, долг», — сказал Воробьев.