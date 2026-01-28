В Клину коммунальщики вышли на ликвидацию последствий снегопада

В Клину в ночь на 28 января коммунальщики подрядной организации «Паркового комплекса» вышли на уборку пешеходной зоны улицы Чайковского и Демьяновского проезда вдоль дома № 3 и государственного мемориального музея-заповедника П. И. Чайковского.

Они с помощью рабочих с лопатами и трактора очищали здесь пешеходные дорожки до двух метров в ширину еще днем, но из-за снегопада, который шел без перерыва, оперативно мобилизовали силы и во вторую ночную смену.

Команда профессионалов по содержанию парков и благоустройству ликвидировала на улице порядка 2 км дорожек от выпавшего снега. В первую очередь они работают на совесть, чтобы уже утром, идя на работу, жители могли передвигаться с комфортом и в безопасности от травм.

Основная сила по уборке города от новой волны самого мощного с начала зимы снегопада выйдет рано утром. Коммунальщики «Чистого города» планируют задействовать порядка 40 единиц техники: самосвалы, мини-погрузчики, МТЗ и КДМ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки», — сказал Воробьев.

