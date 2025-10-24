В Клину коммунальщики рассказали о причинах засоров

24 октября бригаде «Водоканала» поступила заявка о засоре у д. № 30 на ул. Мира. Сначала для безопасности людей оградили участок работ. Коммунальщики осмотрели колодцы и обнаружили главную причину всех проблем, созданную самими жителями. Затем проволокой с «ежом» на конце они пробили 50 м пролета трубы диаметром 150 мм, зацепили комок тряпок, который должен был отправиться в мусорный бак. По этому адресу в колодец врезаны восемь пятиэтажек.

Заместитель главного инженера по водоотведению Андрей Никитушин рассказал, что чаще специалисты собственными руками вытаскивают влажные салфетки, тряпки и мелкие пластиковые предметы, не разлагающиеся в воде. Редко встречают небольшие пластиковые бутылки и свитера. Из необычного: в 2024 году люди умудрились спустить даже телогрейку.

Засоры, которые устраняют рабочие, образованы жильцами квартир. Для кого-то лень, чтобы не выносить мусор на спецплощадку. После это перерастает в проблемы для всех. Например, кто-то смывает тряпки, а уже через пару недель затоплены подвалы с жутким запахом на весь подъезд, отключены холодная и горячая вода для откачки и остановки засора, ремонтируются квартиры на первых этажах.

В таких случаях проволока уже не помогает, и рабочие привлекают установку высокого давления или начинают раскопки систем для вырезки труб с засором и их ремонт. А ведь этого можно избежать, смыв просто воду.

Инженер отметил, что в будние дни поступает до пяти заявок, а в праздничные до 17. Также бригады круглосуточно объезжают часто засоряемые колодцы для профилактики.