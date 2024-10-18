В Клину изготовили серию елочных украшений, посвященную маленьким Ангелам Донбасса

Глава городского округа Клин Алена Сокольская в четверг, 17 октября передала на Донбасс лимитированную серию елочных игрушек, произведенных на клинской фабрике «Елочка» ограниченным тиражом с эксклюзивной росписью ручной работы, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На елочных шарах изображен знаменитый памятник детям Донбасса, установленный в Донецке в 2017 году.

Скульптурная группа, изображающая мальчика, заслоняющего собой от обстрелов маленькую сестренку была создана по эскизам международной группы детей из России, Италии, Германии, Греции в рамках проекта «Миру — мир» и воплощена талантливым скульптором Денисом Селезневым.

«Теперь этот образ не только отлит в граните — как символ силы и непобедимости нашего народа, вставшего на защиту жителей Донбасса, его детей, их права на самоопределение. Теперь этот образ и на новогодней стеклянной игрушке, как напоминание о том, как хрупок мир, жизнь… Как необходимо сохранить детей, их счастливое детство! , — отметила Глава округа Алена Сокольская.

Амбассадорами проекта, которые доставят эксклюзивный клинский подарок на Донбасс станут известные жители Новороссии: Майя Пирогова, журналист, общественный деятель, основатель Благотворительного фонда имени Мирии Пироговой, а также автор идеи памятника Детям Донбасса, директор некоммерческой организации «Мир детства» Дмитрий Мельников.

Данная серия елочных украшений выполнена на Клинской фабрике народных промыслов ограниченным количеством по заказу администрации городского округа Клин и не предназначена для коммерческой реализации.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.