В Клину идет паспортизация деревьев

В городском округе Клин проводят обследование зеленых насаждений. Анализ состояния деревьев и кустарника — необходимая часть работы по созданию благоприятного микроклимата проживания и экологии глаза, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Данные обследования проводятся специалистами отдела экологии Администрации городского округа Клин с привлечением узкопрофильных специалистов-агротехников.

С начала октября текущего года были обследованы территории на селе — в р. п. Решетниково, с. Спас-Заулок, п. Зубово, с. Петровское, в настоящее время идет анализ проведенных исследований по п. Чайковского.

Результатом проведенной работы становится «зеленый» паспорт территории, где обозначены точные координаты нездоровых деревьев, неухоженных растений, нуждающихся в кронировании или опиловке аварийных веток, сорной поросли, пней, а также рекомендованные специалистами мероприятия по благоустройству обследованной территории.

До конца года специалисты должны завершить обследование всех сельских территорий округа. На очереди поселки Нудоль и Нарынка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.