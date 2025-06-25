В Клину готовится к запуску линия по выпуску стекла с высокой светопередачей

В Клину готовится к запуску линия по выпуску стекла с высокой светопередачей. Соглашение о реализации данного инвестпроекта было подписано на полях ПМЭФ-2025, сообщила пресс-служба администрации городского округа Клин.

Линию по выпуску стекол с высокой светопередачей длиной до 12 метров и толщиной до 12 миллиметров готовит к запуску завод в Спас-Заулке. В производстве будут использовать три слоя серебра и нанотехнологии — магнетронное напыление.

«Собственник принял решение — проект необходимо запускать и модернизировать линию для производства просветленного стекла, того, что на сегодняшний день востребовано рынком. С увеличением формата стекла до 12 метров. Соответственно, мы будем производить стекло от 3 мм до 12 мм толщиной и размером до 12 метров», — рассказал генеральный директор ООО «Клинский стекольный завод» Сергей Сретенский.

Просветленное стекло имеет не только повышенное светопропускание, но и нейтральную цветопередачу. Большое количество света во внутреннем пространстве — архитектурный тренд.

«Это стекло в обычном виде толщиной 4 мм не имеет такого ярко выраженного зеленого оттенка, который обеспечивается содержанием оксида железа в стекле. То есть, с увеличением толщины это становится заметным. И сейчас есть технологии, которые позволяют выпускать стекло без оттенка, зеленого, голубого, не важно. Это стекло с нейтральной светопередачей», — пояснил генеральный директор ООО «Клинский стекольный завод» Сергей Сретенский.

Выпуск стекла на основе высоких технологий будет проходить в рамках соглашения завода с правительством Московской области, заключенного на Петербургском международном экономическом форуме. Правительство обеспечивает благоприятную среду для развития, клинский завод запускает новую линию за счет своих и заемных средств.

«Это один из крупных проектов, который реализуется на территории городского округа Клин и Подмосковья. В рамках реализации данного проекта будет построен новый производственный комплекс, новая производственная линия», — сказал начальник управления перспективного развития г. о. Клин Дмитрий Авдонин.

Комплексный проект включает возведение нового корпуса на 10 тыс. кв. м, реконструкцию линии полированного стекла и установку нового магнетрона. А это 137 новых рабочих мест и значительные налоговые поступления, в том числе в муниципальный бюджет. Менеджмент завода планирует выход на проектную мощность уже в следующем году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.