В Клину госавтоинспекторы дарили автоледи цветы

На протяжении многих лет клинский отдел Госавтоинспекции проводит весеннюю акцию. В определенное место съезжаются экипажи с коробками цветов. Инспектора дорожного движения держат букет за спиной, чтобы не было видно и останавливают исключительно женщин за рулем. Все автоледи в восторге от такого сюрприза. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Я подумала, что меня останавливают с какой-то целью, может, я что-то нарушила. Я сразу потянулась за своими документами. А тут, оказывается, цветы дарят и поздравляют с Международным женским днем. Очень-очень приятно, спасибо большое, подняли настроение», — поделилась радостью автолюбительница Мария.

Около тридцати букетов тюльпанов подарили инспектора женщинам за рулем, которым посчастливилось проезжать во время праздничной акции. Женщины говорят: «Спасибо», улыбаются.

И конечно, госавтоинспекторы не забыли напомнить автоледи о важности соблюдения правил дорожного движения.

Ранее губернатор Воробьев поздравил женщин Подмосковья с 8 Марта.

«8 Марта — это, безусловно, приближение весны, чего-то радостного. <…> Хочу поздравить всех женщин Московской области, которые являются опорой и на работе, и дома. Желаю мира, добра, любви и, конечно, здоровья», — сказал Воробьев.