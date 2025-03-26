В Клину для электросамокатов определили места парковок

Заместитель главы городского округа Клин Дмитрий Авдонин сегодня, 26 марта 2025 года на плановом совещании у главы округа А. Д. Сокольской доложил, что еще в 2023 году.

Администрацией округа был заключен 3-летний договор на размещение СИМ. Договором предусмотрены пять точек по городу, где можно будет взять электросамокат в прокат:

1) Территория на ул. К.Маркса у ТЦ «Семипалатинск», 2) Сквер Афанасьева, 3) Остановка у бывш. к/т Мир, 4) Сквер у «Девочки-грибницы», 5) спуск на парковую территорию у Ледового дворца имени Валерия Харламова.

«Во всех остальных местах пункты размещения СИМ будут считаться несанкционированными. Их работа будет пресекаться», — сказал Дмитрий Авдонин.

Использование на городских улицах скоростных электросамокатов должно происходить с большой осторожностью, уверена Глава городского округа Клин Алена Сокольская. «Зачастую те, кто используют электросамокаты, делают это „без тормозов“. Не в смысле отсутствия у них тормозных устройств, а без тормозов в голове, совершая наезды на людей, становясь виновниками дорожных происшествий с пострадавшими», — сказала Алена Сокольская.

Именно поэтому места расположения СИМ в Клину приблизили к вело-пешеходному маршруту «Клин Звучит», где есть выделенная полоса для движения велосипедов и электросамокатов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.