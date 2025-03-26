Соглашение о его реализации подписали заместитель Министра по содержанию территории и государственному жилищному надзору Антон Попов, Глава городского округа Клин Алена Сокольская и генеральный директор компании-оператора проекта Дмитрий Иванов.

В рамках проекта в учреждениях образования Клина (на первом этапе школы, далее и дошкольная ступень) будут установлены точки сбора вторичного сырья, не являющегося отходами I–IV класса опасности и не относящегося к категории ТКО. Пластик —крышечки и бутылки из-под питьевой воды или сока дети будут собирать в специальные емкости. А через мобильное приложение смогут копить экологические баллы и следить за движением сданного вторичного ресурса до окончательной его переработки.

«Очень важно, что это полностью российская технология. Которая за счет своей геймификации и цифровой составляющей будет, как мы надеемся, очень популярна у молодежной аудитории. Как мы знаем, привычка, сформированная в детстве, остается с человеком на всю жизнь. А сформированный навык заботиться об окружающем мире -один из самых важных для современного человека», — поделилась глава городского округа Клин Алена Сокольская.

Отметим, что Клин стал пилотной площадкой для реализации проекта. Позитивный опыт Клина будет масштабирован на другие территории Подмосковья, подтвердил Владимир Шапкин, председатель Комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Московской областной думы.

Как рассказала Лилия Белова, председатель Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами в Московской области, в ближайшее время компания-оператор поставит в школы Клина емкости для сбора вторресурса, совместно с педагогами расскажет детям о правилах участия в акции.

Напомним, уже сейчас в Подмосковье действует несколько программ по стимулированию раздельного сборах отходов: площадки «МегаБак», фондоматы, пункты приема «Добрые вещи», экотакси для вывоза бытовой техники и строительных отходов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.