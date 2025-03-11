В Клину чипировали около 200 собак за месяц

Порядка 200 животных чипировали в Клинской ветеринарной лечебнице с начала февраля 2025 года. По статистике Московской области с сентября 2024 поставлено на учет больше 19 тыс. животных, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Цена за постановку чипа — 400 рублей, а штраф за отказ от регистрации в разы больше. Микрочип можно поставить в любые рабочие часы клиники по предварительной записи.

«Сама установка чипа занимает буквально несколько минут. Мы прощупываем животное, на всякий случай считываем вдруг у него уже есть маркировка. Далее, если животное не чипировано, делается маленький укол с микрочипом. И все, дальше идет процесс заполнения документации. Регистрация домашнего любимца должна проходить в государственной ветеринарной клинике. Микрочип содержит уникальный идентификационный номер, который считывается специальным устройством. Маркировка действительно в течении всей жизни. Ставится в холку или в лопатку. Никакого дискомфорта для домашнего любимца чип не принесет», — рассказала ведущий ветеринарный врач Клинской участковой ветеринарной лечебницы Кристина Котова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.