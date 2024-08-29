В Клину будут учить управлению квадрокоптерами

Педагог — Мастер спорта Международного класса — Антон Алексеевич Елькин. С сентября дважды в неделю занятия будут проводиться на базе Станции Юных техников.

⁣

В программе образования заявлено управление на симуляторе, визуальное пилотирование, полеты с VR очками, сборка и программирование спортивных квадрокоптеров. Все необходимое оборудование для занятий сейчас закупается. В планах педагога — участие воспитанников в соревнованиях по пилотированию.

⁣

На бюджетные места принимают детей от 10 лет. В перспективе возможно открытие группы и для взрослых.

⁣

Всю подробную информацию можно уточнить по телефону 8 926 721 76 44 или 2 сентября в Сестрорецком парке. Дом детского творчества традиционно проводит день открытых дверей, где представляет все свои направления и объединения.

Напомним, в этом году ДДТ отмечает вековой юбилей. Учреждение объединяет тысячи девчонок и мальчишек. Пение, скорочтение, танцы, рисование, моделирование, компьютерный дизайн, лепка, бисероплетение — найти занятие по душе здесь сможет каждый.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36»,