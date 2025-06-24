В Клину бригады коммунальной организации ежедневно окашивают траву на общественных территориях

Помимо того, что есть муниципальные заказы, также множество заявок приходит от жителей. Начальник сектора «Восток» коммунальной организации МАУ «Чистый город» Сергей Цвылев рассказал об особенностях нелегкой работы косцов.

«Работы очень много, и обращений от жителей немало. Порою клинчане возмущаются, что мы не покосили на каком-то определенном участке. Но это значит, мы еще не дошли и в ближайшее время обязательно сделаем работу. Честно говоря, наши косцы валятся с ног после каждого рабочего дня и в выходные еще тоже работают», — пояснил Сергей Цвылев.

Также коммунальщики не забывают и про зоны культуры и отдыха. Ведь скоро округ примет ежегодный Международный фестиваль искусств Петра Ильича Чайковского. Приедет много гостей и тут надо постараться, чтобы все было в лучшем виде.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <…> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.