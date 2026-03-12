В Клину более 200 школьников поучаствовали в «Музейных играх»

Музейные игры-2026 прошли 11 марта в выставочном зале имени Ю. Карапаева в Клину. Более 200 школьников из тимуровских отрядов стали участниками одного из этапов Гайдаровского экспресса «Клин, Гайдар и я», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие стало частью цикла лекций и игр по краеведению, памятным местам Клина, а также по биографии и творчеству Аркадия Гайдара. Проект проводится уже около десяти лет. В этом году музейные игры приурочили к 85-летию со дня гибели писателя.

В первом этапе приняли участие тимуровские отряды из 14 школ. Ребят познакомили с биографией Гайдара и рассказали о клинском периоде его жизни. Во втором этапе четыре команды продемонстрировали знания и получили баллы по итогам конкурсных испытаний.

Программа включала разминку, конкурс капитанов и проверку домашнего задания. Участники написали письма Гайдару, в которых рассказали о своих добрых делах и сохранении тимуровских традиций. Завершились игры квестом «Найди и собери» с головоломками, шифровками и заданиями по экспозиции выставочного зала.

Впереди у участников еще два тура. Финал Гайдаровского экспресса состоится в мае на Тимуровском слете.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.