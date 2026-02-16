В Клину более 200 детей с особенностями посетили инклюзивные занятия в музее Чайковского в 2025 г

В 2025 году свыше 200 детей с особенностями здоровья и их родители приняли участие в инклюзивных мероприятиях, организованных в доме-музее П.И. Чайковского в Клину совместно с комплексным центром социального обслуживания и реабилитации «Клинский», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудничество дома-музея П.И. Чайковского и комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Клинский» продолжается уже три года. Ежемесячно музей проводит благотворительные занятия для детей с особенностями здоровья в рамках проекта «Мамино время». Участниками становятся семьи, получающие социальные услуги.

В 2025 году более 200 детей и их родителей посетили просветительские встречи в детском центре музея. Занятия длятся от часа до полутора и включают лекции о жизни и творчестве Петра Ильича Чайковского, игровые разминки и мастер-классы для развития мелкой моторики. Программа мероприятий регулярно обновляется: летом дети гуляли по парку музейного комплекса, играли в крокет и рисовали пастелью на пленэре.

На последней встрече темой стал балет «Лебединое озеро». Научный сотрудник музея разобрала сюжет балета и особенности движений танцоров.

«Я как-то ехала с таксистом, и он сказал, что живет в Клину много лет и ни разу не был в музее Чайковского. Я хочу, чтобы такого не происходило, чтобы и взрослые, и дети знали и ценили наследие Петра Ильича», — рассказала научный сотрудник сектора музейной педагогики Марина Рунова.

Организаторы отмечают, что такие мероприятия интересны не только детям, но и взрослым. Они создают пространство для эмоциональной разгрузки, творческого вдохновения и общения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.