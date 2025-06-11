В Клину благоустроят сквер у стелы «Город воинской доблести»

В Клину в 2025 году, в Год Защитника Отечества, проведут благоустройство сквера со стелой «Город воинской доблести». Объект находится по адресу: г. Клин, ул. Карла Маркса, в районе дома № 88а. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Здесь произведут замену покрытия сквера (сейчас оно в плитке, которая сильно изношена), установят малые архитектурные формы (лавочки и урны), проведут озеленение (посадят деревья, кустарник и газон), устроят торшерное освещение.

Подготовительные мероприятия начались 9 июня. К активным работам подрядчик приступит сразу после праздника Дня России. Срок завершения работ — 30 сентября 2025 года.

Подрядная организация определена в ходе конкурсных процедур. Ею стало ООО «Столица».

Работы пройдут в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды», госпрограммы Московской области и национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Памятную стелу «Населенный пункт воинской доблести» установили в Клину в 2016 году на улице Карла Маркса, около дома № 88А. Она выполнена из бронзы и красного гранита. На барельефах увековечена память воинов, сражавшихся за Родину в различные исторические эпохи. Венчает стелу герб Московской области. Также на ней установлен герб Клина и барельефы с описанием значимых страниц истории Клина.

В этом месте города всегда проходят мероприятия Дня Защитника Отечества, Дня Победы, дни воинской славы России, здесь клинчан посвящают в юнармейцы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.