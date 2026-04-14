В Клину 844 многодетные семьи получили землю под ИЖС

Почти 850 многодетных семей в городском округе Клин получили бесплатные земельные участки для строительства частных домов с 2011 года. С августа 2024 года 117 семей выбрали денежную выплату вместо земли. Поддержка предоставляется в рамках региональных мер помощи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Подмосковье действует комплекс мер поддержки многодетных семей, включая материнский капитал, имущественные программы и семейную ипотеку. С 2011 года семьи могут бесплатно получить земельный участок для строительства дома. В городском округе Клин этой возможностью воспользовались 844 семьи.

С августа 2024 года появилась альтернатива — денежная выплата вместо участка. За время действия новой меры ее выбрали 117 семей.

«Чтобы упростить процесс для семей, администрация берет на себя все сложные этапы оформления: формирует участки, выполняет межевание, ставит землю на кадастровый учет, взаимодействует с Росреестром. Благодаря этому клинчане получают готовый участок с полным пакетом документов», — отметил глава городского округа Василий Власов.

Ежегодно округ обновляет перечень земельных участков для предоставления многодетным семьям. Недавно в список включили еще 13 объектов и направили жителям уведомления. В течение двух недель им необходимо выбрать участок и подать онлайн-заявку на госуслугу «Предоставление в собственность бесплатно земельных участков».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что многие мечтают жить в частном доме на земле, но без государственной программы реализовать это желание крайне сложно. Поэтому любое участие государства, федеральных или региональных органов власти очень важно для ИЖС.

«У нас есть ряд проектов, которые мы реализуем. Их порядка 10, и они есть не только у нас в регионе. Их прелесть в том, что это не просто хаотичная застройка. Это индивидуальные дома с возможностью организации работы, открытия малого бизнеса, школ, поликлиник», — рассказал Воробьев.