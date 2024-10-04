В Клину 7 октября стартует ярмарка

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7 октября в Клину откроется новое ярмарочное пространство на Привокзальной площади. Данная площадка предварительно была рассмотрена на Межведомственной областной комиссии по вопросам потребительского рынка и услуг Московской области и предполагает проведение ярмарок, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ярмарка будет работать на протяжении недели: с 7 по 14 октября. На ней будет осуществляться торговля продовольственными и непродовольственными товарами.

Такой вид торговли в Клину был впервые опробован в прошлом году. Красивые домики-шале открылись в канун Рождества и Нового года на Советской площади Клина и получили массу позитивных отзывов горожан.

Сейчас Советская площадь закрыта на реконструкцию. На Привокзальной площади есть большая потребность в организации точек кофе навынос и торговли сопутствующими товарами в дорогу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.