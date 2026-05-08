В Клину 7 мая провели парад у дома ветерана Зои Бабуковой

Персональный парад в рамках Всероссийской акции «Парад у дома ветерана» прошел 7 мая на улице Мира в Клину для участницы Великой Отечественной войны Зои Бабуковой. Ветерана поздравил глава округа Василий Власов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Зоя Никаноровна Бабукова — единственный в округе кавалер медали «За оборону Ленинграда» и Почетный гражданин Клина. В годы войны она участвовала в работе «Дороги жизни»: помогала доставлять бревна к Ладоге, жила в палатке и под обстрелами регулировала движение машин в блокадный Ленинград.

Окончив курсы радистов с отличием, она отправилась туда, где была нужнее, и наравне с мужчинами обеспечивала доставку продовольствия в осажденный город. После войны Зоя Никаноровна окончила техникум и более 30 лет проработала на комбинате «Химволокно».

Для ветерана организовали торжественный марш под окнами дома, концерт и личное поздравление главы округа.

«Мы гордимся тем, что живем с Вами в одном городе. Крепкого Вам здоровья, праздничного настроения и еще долгих лет в окружении родных и близких!» — отметил Василий Власов.

Он поблагодарил ветерана за вклад в Победу и поздравил с наступающим Днем Победы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начали начислять выплаты фронтовикам в преддверии Дня Победы.

«Как мы обещали, уже начаты выплаты всем нашим фронтовикам, тыловикам, всем нашим героям, дай Бог им всем здоровья», — сказал Воробьев.