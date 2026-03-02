В Клину 49 выпускников написали пробные ЕГЭ и ОГЭ

Пробные экзамены по обществознанию для учеников 9 и 11 классов прошли 28 февраля в городском округе Клин. Тестирование организовали в условиях, максимально приближенных к реальным, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Пробные ОГЭ и ЕГЭ по обществознанию состоялись в школе имени Виктора Талалихина. На входе участников проверяли металлоискателем, мобильные телефоны они сдавали заранее, а в аудиториях не было привычных одноклассников.

Всего в тренировке приняли участие 49 выпускников из разных образовательных учреждений округа. Это заключительное пробное испытание для одиннадцатиклассников и девятиклассников, впереди остаются только резервные дни по обязательным предметам — математике и русскому языку.

«С середины января по субботам проходили тренировочные тестирования. У нас в команде по организации экзаменов порядка тридцати человек. В первые разы были некоторые шероховатости, а сейчас уже все отточено до мелочей. Сегодня выпускники сдают обществознание — это по традиции один из популярных предметов по выбору», — сказала руководитель пункта проведения тренировочного тестирования Оксана Курчий.

Она отметила, что в апреле в округе традиционно проведут пробные экзамены для родителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.