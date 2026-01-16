В Клину 24 января пройдет фестиваль «Самоварное настроение»

Праздник пройдет по адресу: улица Мира, 21Б. С 12:00 до 15:00 для взрослых и детей подготовлена насыщенная программа. В полдень начнется концерт народного хора «Вселена Folk», с 13:00 стартует конкурс по растопке самоваров на время, а в 13:30 выступит ансамбль песни и пляски «Барыня».

Посетителей ждут 12-метровые качели в форме самовара, выставка старинных самоваров, игровые и дегустационные площадки, конкурсы и детская анимация. Для желающих сделать памятные фотографии оборудованы уютные фотозоны.

В этом году фестиваль посвящен традициям чаепития народов России. Гости смогут попробовать чай разных народов страны. Вход на мероприятие свободный, возрастных ограничений нет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.



Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.