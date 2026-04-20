В Клину 23 апреля запустят фонтаны после расконсервации

Подготовка фонтанов к летнему сезону завершается в Клину. 23 апреля в городском округе проведут пробный запуск водных объектов, включая фонтан на Советской площади, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники МАУ «Чистый город» 17 апреля провели диагностику и подготовку фонтана на Советской площади. Специалисты установили форсунки и заборные фильтры из нержавеющей стали, промыли оборудование и удалили осадок кальция. Для обработки покрытия, тумбы, простенка и контуров использовали почти 50 литров соляной кислоты — от состояния этих элементов зависит качество работы водного фейерверка.

Под фонтаном «Девочка-грибница» расположено техническое помещение с пятью насосами. Два из них обслуживают 50 форсунок дальнего контура, еще два — ближний контур, а один отвечает за шесть центральных форсунок вокруг скульптуры. Вода в системе циркулирует по замкнутому контуру: проходит через фильтры, возвращается по трубам-приямкам и с помощью насосов вновь поступает в резервуар.

В полную силу фонтан заработает в мае. Специалисты будут ежедневно добавлять в воду по 200 миллилитров гидрохлорида натрия для предотвращения образования плесени. Раз в неделю чашу фонтана полностью обновят водой, очистят покрытие и удалят известковый налет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.