В Клину 18 апреля пройдет «Тотальный диктант» на 13 площадках

Образовательная акция «Тотальный диктант» состоится 18 апреля в городском округе Клин. В 14:00 участники смогут написать диктант на 13 площадках в городе и сельских населенных пунктах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Площадки откроются в библиотеках деревень Слобода, Струбково и Решоткино, поселков Чайковского, Новощапово и Шевляково, села Спас-Заулок, а также в Высоковской библиотеке. В городе диктант можно будет написать в гимназии Танеева, управлении образования и библиотеках на улице Красная, улице Чайковского и в Бородинском проезде.

Акция на всех площадках начнется в 14:00. Точные адреса и информацию о необходимости предварительной регистрации можно уточнить на официальном сайте проекта totaldict.ru.

«Тотальный диктант» проводится ежегодно и направлен на популяризацию грамотности и русского языка. В 2026 году текст для участников подготовил писатель и исследователь русской литературы Алексей Варламов. Он посвятил его детству Александра Пушкина и отношениям в его семье.

