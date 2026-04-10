В Клину 11 апреля освятят куличи во всех храмах

Освящение пасхальных куличей, яиц и пасхи пройдет 11 апреля, в Великую Субботу, во всех храмах городского округа Клин. Верующие смогут принести праздничные угощения после литургии в течение дня, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Православная церковь 11 апреля отмечает Великую Субботу — последний день перед Светлым Христовым Воскресением. По традиции именно в этот день освящают пасхальную трапезу. Для верующих этот обряд символизирует завершение Великого поста и получение благословения.

Освящение начинается после литургии Великой Субботы. В Троицком соборе оно пройдет по окончании службы с 10:00 до 19:00. В Воскресенском храме на Советской площади литургия начнется в 8:00, освятить яйца и куличи можно будет после ее завершения и до 17:00.

В храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» освящение состоится с 11:00 до 19:00, в Успенской церкви на улице Папивина — с 12:00 до 18:00. В церкви святителя Тихона Патриарха Всероссийского продукты примут с 10:00 до 17:00, в Успенском храме в Демьяново — с 11:00 до 19:00, в церкви Ксении Петербургской — с 12:00 до 17:00.

Священники рекомендуют сначала посетить богослужение, а затем приносить продукты для освящения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.