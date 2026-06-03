В Клинском округе перезахоронили останки 24 бойцов Красной армии

Церемония перезахоронения останков 24 советских солдат прошла 2 июня у мемориала на Зубовском повороте в Клинском округе Подмосковья. Бойцов обнаружили поисковики отряда «Подвиг» в августе прошлого года в нескольких десятках метров от братской могилы.

Останки 24 воинов Красной армии нашли активисты местного поискового отряда «Подвиг» в августе 2025 года неподалеку от братской могилы на Зубовском повороте. Памятную церемонию начали с выступлений гостей, минуты молчания и молебна. Шесть гробов с георгиевскими лентами и золотыми звездами предали земле со всеми воинскими почестями.

Начальник отдела взаимодействия с поисковыми отрядами министерства информации и молодежной политики Подмосковья Михаил Стукалов подчеркнул значимость такой работы для региона.

«Такие события важны для Подмосковья, поскольку поисковые отряды сохраняют историческую память и объединяют молодежь», — отметил Стукалов.

Он добавил, что сейчас в регионе работают более 120 поисковых отрядов, особенно активно — в местах боевых действий.

Братская могила на Зубовском повороте расположена на стратегически важной высоте, где в ноябре 1941 года шли бои за оборону Москвы. Здесь сражалась группа Ченчабадзе и 348-я стрелковая дивизия, освобождавшая территорию в декабре. Ранее на этом месте также находили останки мирных жителей, погибших при отступлении из Клина.

Идентифицировать обнаруженных бойцов не удалось: солдатские медальоны нередко забирали однополчане, а донесения о гибели задерживались. После войны сюда перенесли останки из захоронений в соседних деревнях и у медико-санитарных батальонов. За годы работы поисковиков на мемориале перезахоронили около 500 человек.

3 июня в Спас-Заулке захоронят останки четырех неизвестных солдат, а 4 июня на центральном мемориальном комплексе с Вечным огнем предадут земле останки летчика, младшего лейтенанта Иосифа Нестеровича Лузанчука, пропавшего без вести в 1941 году в битве под Москвой. Его имя увековечат как имя земляка-героя.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.