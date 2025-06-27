В клинской школе расписывают стены в стиле «сграффито»

В Клину по программе губернатора Московской области идет капитальный ремонт в 3-ем отделении лицея имени Д. И. Менделеева на ул. Дзержинского, 12. Его закончат в новому учебному году. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа Клин.

Помимо полностью обновленного здания и кабинетов, школьников и педагогов ждет еще один сюрприз — на стенах и на фасаде будут художественные композиции. Они посвящены местным достопримечательностям и знаменитым людям, жившим на клинской земле: химику Дмитрию Менделееву, композитору Петру Чайковскому, детскому писателю Аркадию Гайдару и скульптору Вере Мухиной.

Работу выполняет восемь художников из московской мастерской Алексея Шилова. Все они — выпускники Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова.

Произведение на стенах лицея выполняется в технике «сграффито».

«Техника называется „сграффито“, она берет свое начало со времен средневековья. Это итальянское слово, означает „процарапанный“. Дело в том, что контуры композиции царапаются острыми инструментами на сырой штукатурке. И после высыхания идет процесс раскрашивания краской. В данном случае мы используем силикатные краски», — рассказал член творческой бригады Федор Солодилов.

Пока процесс в самом разгаре, художники работают почти неделю, но до полного завершения осталось ещё около трех.

1 сентября школа в Клину встретит учеников не только новыми стенами, кровлей и отопительной системой, но и с уникальным дизайном. Строители уверены, что детям все понравится.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.