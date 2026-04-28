В Клин прибыли члены правительства Подмосковья из-за снегопада

Члены правительства Московской области подключились к работе оперативного штаба в городском округе Клин, где продолжается сильный снегопад и аварии на линиях электропередачи. Вице-губернатор Владислав Мурашов и министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев выехали на место восстановительных работ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ситуация в Клину остается сложной: из-за продолжающегося снегопада падают деревья, которые обрывают провода и повреждают опоры линий электропередачи. К работе муниципального оперативного штаба присоединились представители правительства Московской области.

После совещания вице-губернатор Владислав Мурашов и министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев вместе с главой округа Василием Власовым посетили один из участков, где ведутся аварийно-восстановительные работы. Они оценили ход ликвидации последствий непогоды.

В усиленном режиме работают 20 бригад «Россетей» — 60 специалистов и 20 единиц техники. Работы ведутся круглосуточно. От МАУ «Клинспас» и МАУ «Чистый город» задействованы 6 единиц техники и 38 человек. Для социальных объектов, котельных и водозаборов привлечены резервные источники электроснабжения. МЧС находится в полной готовности и при необходимости усилит группировку. Актуальная информация о работе штаба публикуется на страницах главы округа в социальных сетях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что вовлеченность глав округов Подмосковья и энергосетевых компаний в устранение последствий аномального снегопада в начале мая очень важна. Губернатор также отметил партнерскую работу и с «Россетями», и с подразделениями МЧС, с региональными структурами. Это было критически важно, по его словам.

«Эта авария была ликвидирована. Хочу подчеркнуть важность вовлеченности глав, сопровождения всех очень важных технологических этапов. Здесь я имею в виду оперативное подключение передвижных электростанций для того, чтобы подать тепло, для того, чтобы работали ВЗУ», — сказал Воробьев.