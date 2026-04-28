В Климовске на улице Мичурина убрали четыре дерева, упавших из-за сильного ветра

Коммунальные службы Подольска продолжают устранять последствия шквалистого ветра. В микрорайоне Климовск на улице Мичурина, между домами 8 и 8А, рабочие убрали сразу четыре дерева.

Как рассказала заместитель генерального директора ООО «Весенняя» — подрядной организации УК «Подольск» — Анастасия Горохова, специалисты отрабатывают обращения в «Добродел» и заявки от жителей, поступившие напрямую.

«Также сотрудники осматривают территорию для выявления новых возможных падений деревьев. То есть работают на опережение аварийных ситуаций», — отметила Анастасия Горохова.

Сегодня после улицы Мичурина бригады отправились на Симферопольскую. Также работают и в сельской местности: в поселке МИС уже убрали пять деревьев, два — в Романцево.

За сутки они убрали порядка 30 деревьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.