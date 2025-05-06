В Китае не забывают советских летчиков-добровольцев, павших в антияпонской войне

Директор Нанкинского мемориального музея летчиков-мучеников антияпонской войны Сюэ Лянь заявил, что китайский народ никогда не забудет о россиянах, оказавших помощь Китаю в Войне сопротивления японским захватчикам, сообщает russian.news.cn .

По ее словам, в ближайшее время музей предоставит новые сведения о советских летчиках-героях, которые отдали свои жизни в Китае.

Нанкинский мемориальный музей летчиков-мучеников антияпонской войны был основан в 2009 году. Это первый в Китае музей, посвященный памяти иностранных летчиков, которые погибли в ходе Войны сопротивления японским захватчикам.

В его экспозиции представлены ценные исторические артефакты, связанные с военно-воздушными силами Китая, СССР, США и других государств, которые вместе боролись с японскими захватчиками в Китае во время Второй мировой войны.

С 1995 года на мраморных мемориальных стелах, установленных на территории музея, были увековечены имена 4299 погибших героев, среди которых 236 советских.

С началом войны между Китаем и Японией СССР одним из первых пришел на помощь Пекину в воздушных сражениях. В эти трудные времена в Китае погибло более двухсот советских летчиков-добровольцев.

Сюэ Лянь добавила, что нужно раскрыть общественности достоверные сведения о погибших летчиках, чтобы больше людей узнало об их героизме. Важно найти их родных и близких, а также сохранить в памяти эту важную историю.