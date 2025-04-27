В Киеве раскритиковали поведение Зеленского на похоронах Франциска

Депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский использовал похороны папы римского Франциска как площадку для продвижения собственных интересов.

«Европейцы так хлопали в ладоши, пока Зеленский пиарился на убитых украинцах, что потеряли бдительность. И Зеленский тут же решил попиариться на смерти папы Франциска», —написал он.

Украинский президент Владимир Зеленский провел короткую встречу с американским лидером Дональдом Трампом перед похоронами папы римского Франциска.

Проститься с папой римским Франциском пришли более 200 тысяч человек. На траурной церемонии присутствовали в том числе лидеры ряда стран, среди них были президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский.

Папа римский Франциск скончался в возрасте 88 лет, причиной смерти стал инсульт, который спровоцировал проблемы с сердцем.