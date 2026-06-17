В Кемерове ремонтируют поврежденный асфальт на Притомском проспекте

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В Кемерове ремонтируют поврежденный асфальт на проезде Притомского проспекта и еще нескольких улицах. Работы идут в хорошем темпе, сообщает Сiбдепо .

Специалисты укладывают новое покрытие на проезде Притомского проспекта. Ранее дорога на этом участке была повреждена.

Глава города Дмитрий Анисимов рассказал, что асфальт также меняют на Логовом шоссе, улицах Веры Волошиной и Угловой.

На улице Нахимова рабочие убирают старое покрытие со стороны проспекта Шахтеров. Со стороны Ракитянского они уже укладывают новое.

На участке улицы Кирова от Кузнецкого проспекта до улицы Островского ремонтируют колодцы.

«Все подрядчики пока работают в хорошем темпе, да и погода позволяет продвигаться быстро», — отметил Анисимов.

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