В Кемерове присвоили звание почетного гражданина погибшей в ВОВ девушке

В Кемерове звание почетного гражданина города присвоили казненной фашистами в ноябре 1941 года Вере Волошиной, сообщает Сiбдепо .

«Во время одного из диверсионных заданий тяжелораненая Вера попала в плен и 29 ноября 1941 года была казнена фашистами в подмосковной деревне Головково. До последней секунды жизни девушка оставалась верна Родине и своему воинскому долгу», — написал мэр города Дмитрий Анисимов.

По его словам, это решение было принято в пятницу, 28 марта, на заседании городского Совета народных депутатов.